Mohsen Marzouk : Rached Ghannouchi ne peut plus continuer à présider lARP !

Le leader de Machroû Tounes, Mohsen Marzouk, a estimé, dans un post publié ce samedi 11 janvier 2020, sur les réseaux sociaux, que le président de la République, Kaïs Saïed, devrait profiter de ce qui s’est passé hier, soit le rejet du gouvernement de Habib Jamli par le parlement, et éviter ainsi de commettre les mêmes erreurs.

Mohsen Marzouk a souligné que c’est la nature du nouveau gouvernement qui devra définir le profil du candidat à la primature, évoquant dans ce sens deux scénarios. Un premier qui rassemble une coalition de partis, mais avec les 130 voix qui ont voté contre le gouvernement « d’Ennahdha » cela suppose un gouvernement sans le parti islamiste. « Un gouvernement qui regroupe tous les partis sans exception sous le nom de gouvernement de sauvetage ou autre est une idée utopique et irréalisable » a-t-il précisé.

Le second scénario évoqué par Mohsen Marzouk, considère qu’un gouvernement de technocrates indépendants est aussi possible et pourrait même porter des solutions dans le contexte actuel. Le leader de Machroû Tounes a enfin affirmé que le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a oublié sa position de président du parlement pour jouer pleinement son rôle de chef d’Ennahdha, s'efforçant et manœuvrant pour faire passer le gouvernement de Jamli. « Je ne pense pas qu'il puisse continuer à diriger le parlement. Un retrait volontaire ou un retrait de confiance ? Il est clair qu’après ce qui s’est passé hier et ses déclarations incendiaires, il est incapable d’avoir la neutralité requise pour la prochaine étape » a-t-il conclu.

