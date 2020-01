Rafaâ Ben Achour : le président ne peut pas imposer une personnalité aux partis

L’ancien ministre Rafaâ Ben Achour et expert constitutionnel, a affirmé, dans une déclaration accordée ce samedi 11 janvier 2020, à la TAP, que le président de la République, qui tiendra des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les blocs parlementaires pour désigner la personnalité la plus apte à former le nouveau gouvernement « ne peut pas choisir une personnalité et l'imposer aux partis, et il est tenu de prendre en compte de nombreux facteurs et d'intensifier les concertations ».

Rafaâ Ben Achour a expliqué que la personnalité qui sera choisie en concertation avec les partis, « doit avoir l'unanimité et être le fruit d’un consensus pour avoir la confiance du parlement car s’il ne l’obtient pas cela saperait la crédibilité du président ».

Concernant ce que certains appellent un «gouvernement du président», le professeur de droit a précisé que cette option n'est possible que dans un système présidentiel, mais dans le système actuel de la Tunisie, elle n'a aucune signification politique ni juridique ou constitutionnelle et n’a donc aucun sens.

M.B.Z