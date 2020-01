LUtica appelle Saïed à nommer un candidat indépendant à la primature

L’Utica a estimé, dans un communiqué publié ce samedi 11 janvier 2020, que le déroulé de la plénière pour le vote de confiance au gouvernement de Habib Jamli, « représente un signe de bonne santé de l'expérience démocratique tunisienne et a envoyé un message rassurant au peuple tunisien et au monde entier sur l'intégrité des institutions constitutionnelles ».

La centrale patronale a, par ailleurs, réaffirmé la nécessité de former un gouvernement qui est loin de tout calcul basé sur les quotas partisans, avec une vision claire et capable de gérer efficacement les enjeux économiques et sociaux auxquels est confronté le pays. Un gouvernement capable d'approuver les réformes fondamentales requises par le contexte, de redonner confiance aux Tunisiens, de rétablir le rythme de la croissance et des investissements nationaux et internationaux, et de réaliser l'unité nationale.

L’Utica a également souligné l'importance de choisir une personnalité nationale indépendante à la tête du prochain gouvernement « qui jouira de la confiance des différentes forces nationales. Une personnalité qui dispose d’un rayonnement national et international afin de pouvoir faire face aux défis auxquels fait face la Tunisie ».

Rappelons que le gouvernement de Habib Jamli, candidat d'Ennahdha à la primature, n'a pas obtenu hier la confiance du parlement. Il incombe désormais au chef de l'Etat de nommer, dans les 10 jours, la personne qu'il estimera la plus "apte" à former le nouveau gouvernement.

M.B.Z