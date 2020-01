Jaouhar Ben Mbarek : linitiative de Karoui est une ruse qui ne marchera pas !

Jaouhar Ben Mbarek, coordinateur général du mouvement Destourna, a commenté, dans un statut partagé ce samedi 11 janvier 2020, l’annonce du président de Qalb Tounes, Nabil Karoui faite hier soir concernant une initiative nationale qui sera présentée au chef de l’Etat qui chapeaute désormais les nouvelles consultations pour désigner un autre candidat à la primature.

Nabil Karoui, après l'échec essuyé par le candidat d’Ennahdha, Habib Jamli et son gouvernement, qui n’a pas obtenu hier la confiance du parlement, a affirmé que son parti, le mouvement Echaâb, Tahya Tounes, ainsi que les blocs parlementaires de la Réforme nationale et El Mostakbal, soit 90 députés, iront présenter une initiative au président de la République.

« Une ruse » dit Jaouhar Ben Mbarek. « Celui qui sera nommé par le président de la République sera sans aucun doute le nouveau chef du gouvernement. Le président de la République sera libre et personne ne pourra influencer son choix hormis sa conscience… Toutes les démarches visant à mettre le président devant le fait accompli seront infructueuses. Ils vous parleront d'un front parlementaire dirigé par Nabil Karoui et d'une initiative politique fictive dont le seul but est d'effrayer le président et de lui donner l’illusion qu’il est isolé mais ça ne marchera pas » a-t-il écrit.

M.B.Z