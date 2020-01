Seif Eddine Makhlouf tire à boulets rouges sur Kaïs Saïed et Youssef Chahed

Le chef du bloc parlementaire de la Coalition Al Karama, Seif Eddine Makhlouf a tiré à boulets rouges sur le président de la République, Kaïs Saïed ainsi que sur le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, lors de son passage, ce jeudi 9 janvier 2020, sur le plateau de Hannibal Tv.

Seif Eddine Makhlouf a indiqué que le bloc votera pour le gouvernement si Qalb Tounes et Tahya Tounes n’y participent pas. Par ailleurs, il a estimé que le gouvernement actuel de Youssef Chahed est en train de comploter contre le peuple tunisien, « La crise de l'huile d'olive, la crise des dattes, l’inondation de l’administration par les têtes de listes de Tahya Tounes ayant échoué dans les élections… En plus, même Kaïs Saïed est complice dans ce complot. Il est en train de rapprocher Youssef Chahed et les lobbies de corruption afin qu’ils ne votent pas pour le gouvernement ».

Il a ajouté, « Je ne sais pas à quoi il joue, ni quel scénario fictif prépare-t-il. Il s’est rendu à Sidi Bouzid et parle d’un changement de la Constitution. Que quelqu’un lui dise qu’il ne peut pas le faire. Il a besoin du vote des deux tiers des députés et la Constitution ne va pas être changée. Il faut qu’il arrête avec ses illusions, et « la Constitution n'a pas été écrite sur les murs », qu’il arrête avec ces histoires ! Le monde a changé ! ».

D’autre part, il a indiqué que Youssef Chahed utilise les dossiers de justice pour évincer ses adversaires politiques, « Rappelons l’affaire Fadhel Abdelkefi. Je suis contre sa participation au gouvernement, mais Youssef Chahed lui a collé une affaire en justice rien que pour l’évincer du gouvernement. Je connais tout le dossier de Fadhel Abdelkefi et les crimes douaniers sont sanctionnés tout au plus par une amende, si ce n’est une procédure de réconciliation », affirme-t-il, considérant que c’est une pure bassesse politique.

