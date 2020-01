Une campagne nationale soutenant la candidature de Djerba au patrimoine mondial de lUnesco

Aujourd’hui, jeudi 9 janvier 2020, a débuté la campagne nationale de soutien à la candidature de Djerba à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

Cette démarche, initiée par l’Association de sauvegarde de l’île de Djerba et soutenue par le ministère du Tourisme et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), a pour objectif la préservation de ce qui fait l’unicité de l’île de Djerba, à savoir, son patrimoine matériel et immatériel : son mode particulier d’occupation du sol, l’organisation atypique de sa société et sa culture du vivre-ensemble présente sur l’île depuis des millénaires.

Il est à noter que la Tunisie occupe actuellement le second rang des pays arabes ayant inscrit le plus de biens, avec un total de huit sites archéologiques classés au patrimoine mondial. C’est toutefois la première fois que le pays entame les démarches pour inscrire simultanément une série de sites plus communément appelés biens en série.

Pour être considéré par l’Unesco, un bien se doit de prouver qu’il contient une composante qui le rend unique. Après une étude approfondie de l’île, de son histoire, de sa culture et de son urbanisation, l’île de Djerba a prouvé qu’elle rassemblait des critères de taille permettant son inscription au patrimoine mondial.

Ce processus de classement ne repose pas seulement sur les critères historiques ; il prend aussi en compte la volonté des autorités de préserver le bien en question et le degré de conscience de la population locale de la nécessité de l’inscription. Pour donner à Djerba davantage de chances, le ministère du Tourisme et l’ONTT ont lancé une campagne de communication grand public traitant de Djerba.

Cette campagne, qui a substitué le spot TV par un mini-documentaire axé sur l’unicité de l’île, montre la Djerba historique que peu de tunisiens connaissent vraiment, invite toute personne souhaitant contribuer au renforcement des chances d’inscription de l’île de Djerba à se rendre sur le site web djerba-island.com et à signer le livre d’or qui s’y trouve.

Cette candidature à l’inscription du premier bien en série de pays permettra la sauvegarde d’un patrimoine riche pour les générations futures dépendra à la fois de l’engagement de l’état, de ses ministères, de la société civile et de la population. C’est aussi une occasion de mieux faire connaître au monde le vaste héritage culturel toujours présent en Tunisie.

(D’après communiqué)