Rached Ghannouchi : les blocs parlementaires doivent présenter un gouvernement aux Tunisiens !

Le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a espéré, ce jeudi 9 janvier 2020, dans une déclaration aux médias, que les blocs parlementaires assument leurs responsabilités et présentent un gouvernement au peuple au tunisien, « afin de mettre un terme à la situation de vide actuelle » .

Rached Ghannouchi a estimé que ce vide nuit à la Tunisie et entrave ses relations et sa croissance. « Les relations étrangères de la Tunisie sont un peu bloquées à cause de l’absence d’un gouvernement. Il n’y a pas de vide sauf que les gouvernements provisoires et de gestion d’affaires courantes ont trop duré ».

Par ailleurs, il a affirmé qu’il n’y a pas de « gouvernement du président », précisant que si le gouvernement proposé n’obtient pas la confiance du parlement, le président de la République désigne la personnalité la plus apte à unir les Tunisiens et de rassembler la majorité. Il a ajouté que ce processus est conduit par le président de la République et non par le mouvement Ennahdha.

Il a, également, affirmé que le conseil de la Choura se réunira aujourd’hui pour poursuivre son évaluation du gouvernement.

S.H