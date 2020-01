Iyadh Elloumi : Habib Jamli a déjà le discours dun dictateur

Le député Qalb Tounes, Iyadh Elloumi, était l’invité ce jeudi 9 janvier 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Iyadh Elloumi a estimé que le gouvernement de Habib Jamli n’est pas apte à régler les problèmes du pays.

« Jamli lui-même n’a pas de charisme. Il propose un gouvernement de 42 ministres, c’est une armée mexicaine ! Son programme ne contient rien qui laisse penser qu’il peut sauver le pays et son discours est déjà celui d’un dictateur en herbe. Il n’est pas encore nommé qu’il se permet de donner des leçons de patriotisme aux députés, j’ai entendu de sa bouche des absurdités et rien sur une vision ou un programme concret » a-t-il poursuivi.

Iyadh Elloumi a souligné que la position officielle de son parti, concernant le vote de confiance du gouvernement Jamli sera annoncée à la suite de la réunion de son conseil national prévue aujourd’hui et que le bureau politique de Qalb Tounes est quasi unanime sur le fait qu’il ne devrait pas voter pour le nouveau gouvernement.

« Si je décide de voter pour ce gouvernement, ce sera pour des considérations politiques et pas en mon âme et conscience et j’estime que l’intérêt du pays doit passer avant les calculs politiques. La décision sera prise lors du conseil et par loyauté pour mon parti je devrais m’y plier car je ne suis pas un électron libre » a-t-il ajouté.

M.B.Z