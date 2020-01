La politique dEl Karama dépend de celle de Qalb Tounes

Le bloc Karama (20 députés) votera-t-il ou pas la confiance au gouvernement vendredi 10 janvier 2020 ? La question est encore en suspens, Seïf Eddine Makhlouf a annoncé hier vers 18h que la décision ne sera prise que le jour J.

Plus tard dans la soirée, le chef du bloc s’est expliqué sur les raisons de la non-décision. Dans un post Facebook publié vers 22h, il explique que le rétropédalage de Nabil Karoui and co dans le soutien du gouvernement Jamli est une question fondamentale pour la prise de position d’El Karama. En clair, la politique de son bloc et de son parti dépend de celle de Qalb Tounes. Si ce dernier manifeste son soutien, lui il vote contre et s’il manifeste sa désapprobation, Karam votera pour.

Simultanément, Abdelattif Aloui, député d’El Karama lui aussi, a indiqué que les réunions entre les frères ennemis (Youssef Chahed et Nabil Karoui) se font sur pression de certaines parties, intérieures et extérieures, afin d’abolir tout esprit révolutionnaire et revenir au gouvernement des lobbys et le pouvoir des mafias. « Le système corrompu anti-révolutionnaire et hostile aux droits et à la dignité, est en train de s’unir. Interrogez-vous pourquoi Karoui et Chahed se réunissent ! ».

En clair, et au vu de ces deux posts Facebook simultanés, on conclut que ce n’est pas la composition du gouvernement et sa politique qui est déterminante pour Karama, mais juste la position de Qalb Tounes et Tahya Tounes. Une chose est certaine, c’est que ce bloc reste toujours habité par la complotite et la paranoïa.

R.B.H