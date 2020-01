Habib Jamli : jai démasqué la partie qui a fuité la liste du gouvernement !

Le candidat à la primature Habib Jamli a accordé une interview, ce mercredi 8 janvier 2020, à Shems Fm, pour aborder les derniers développements concernant la formation du gouvernement.

Habib Jamli a indiqué que sa rencontre avec le président de la République a porté sur les derniers développements des concertations à propos de la formation du gouvernement. « Nous sommes d’accord sur le fait qu’il n’est pas possible de revoir la composition du gouvernement actuellement, aussi bien d’un point de vue légal que politique. Cependant, une modification est possible après son passage au vote ». Le chef du gouvernement chargé a indiqué qu’il n’a aucune objection à revoir certains noms, ajoutant que le chef de l’Etat tient à la mise en place d’un gouvernement dans les plus brefs délais.

Revenant sur les réserves émises sur certains membres de son équipe, il a indiqué que rien n’est confirmé pour le moment, soulignant qu’il n’hésitera pas à faire des changements lorsqu’il aura les preuves concrètes.

Par ailleurs, Habib Jamli a indiqué détenir des garanties pour obtenir le vote de confiance du parlement, considérant que la situation dans le pays nécessite une certaine stabilité et qu’il est toujours possible de réviser la formation gouvernementale après son passage.

Quant à la fuite de la liste des membres du gouvernement, Habib Jamli a indiqué qu’il a démasqué la partie qui se cache derrière. « Il ne s’agit pas d'une personne de mon entourage, ni de celui de la présidence de la République. Mais nous savons de qui il s’agit et nous allons le révéler après le vote de confiance, qui aura lieu ce vendredi 10 janvier ».

S.H