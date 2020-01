Mohamed Abbou : aucun député Attayar ne votera pour ce gouvernement !

Le secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou, était l’invité ce mercredi 8 janvier 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Mohamed Abbou a souligné que son parti ne votera pas pour le gouvernement de Habib Jamli, précisant qu’une rencontre est prévue cet après-midi avec le chef du gouvernement désigné par Ennahdha.

« Habib Jamli n’a pas été très regardant sur ses nominations et certains noms n’ont rien à avoir avec l'intérêt national. Si Habib Jamli nous demande des votes pour l’intérêt du pays, nous l’interpellerons sur le fait que nous n’avons eu de cesse de le lui rappeler cela depuis deux mois et là il est trop tard, aucun député d’Attayar ne votera pour ce gouvernement » a affirmé Mohamed Abbou.

Sur les accusations d’Ennahdha qui déclare à tout va qu’Attayar a été décevant et entravé le processus de formation du gouvernement, le secrétaire général d’Attayar a répondu en ces termes : « Ennahdha doit arrêter d’induire les gens en erreur, le vrai sujet est qu’Ennahdha a voulu à la tête du ministère de l’Intérieur quelqu’un qui lui est loyal et nous avons refusé cela, pour nous c’est une ligne rouge et après tout nous ne sommes engagés sur rien avec ce parti. Nous voulons un Etat de droit et Ennahdha ne veut pas de cela ».

Mohamed Abbou a souligné qu’Ennahdha veut impliquer Attayar dans ses conflits internes. « Nos demandes étaient claires et logiques, nous les avons énoncées dès le départ et ce que nous voulons c’est un gouvernement qui réponde aux priorités qu’impose le contexte et ce n’est clairement pas le cas de ce gouvernement et pour nous, la formation du gouvernement devra incomber au président de la République. C’est la seule alternative qui pourra désamorcer la crise et rassembler tous les partis pour l’intérêt du pays » a-t-il ajouté.

M.B.Z