Imed Hazgui : ces ministères nont pas été coopératifs avec lInstance daccès à linformation

Le président de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), Imed Hazgui a été l’invité de Hamza Belloumi, ce mercredi 8 janvier 2020, sur les ondes de Shems FM.

Revenant sur le rapport annuel de l’Instance comprenant ses principales activités en 2018 et présenté au chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, le 31 décembre 2019, M. Hazgui a précisé que certaines structures gouvernementales n’ont pas été coopératives avec l’Instance en matière d’accès des citoyens à leurs données.

Contrairement aux ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur, des Affaires culturelles, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires religieuses et des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières qui ont respecté le droit d’accès à l’information en publiant leurs données d’une manière spontanée et transparente, les départements du Commerce ainsi que celui des Finances n’ont pas présenté leurs rapports annuels à l’Instance.

Le ministère des Affaires locales et de l’Environnement n’a même pas désigné un chargé d’accès à l’information, selon M. Hazgui.

Pour ce qui est du ministère de l’Education ainsi que de la présidence du gouvernement, Imed Hazgui a relevé que plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de ces deux structures pour accéder à leurs données publiques. Une publication exigée par la loi et qui touche 18 types d’informations relatives aux activités, aux programmes, aux transactions et aux rapports.

Imed Hazgui a, dans ce sens, indiqué que l’Instance avait traité 1700 plaintes contestant la retenue des informations par les structures gouvernementales tout en répondant positivement à des milliers de requêtes d’accès à l’information.

L’Instance avait, également, émis 247 décisions dont 10 ou 15% avaient été déférées en appel démontrant ainsi que les structures en question se sont conformées aux décisions de l’Instance nationale d’accès à l’information.

Il est à signaler que le ministère de l’Education avait rendu public un communiqué hier mardi afin de justifier le nombre de plaintes reçues revendiquant l’accès à ses données et qui s’élève à 23.

En effet, le département avait expliqué que le nombre de plaintes est proportionnel à celui des organes et fonctionnaires du ministère assurant que le nombre de verdicts n’a pas dépassé onze dont sept concernant une seule partie et relatifs à une enquête administrative.

