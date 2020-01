Arrestation dun terroriste et démantèlement dune cellule dembrigadement

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué rendu public, ce mardi 7 janvier 2020, que les services spécialisés sont parvenus à arrêter un élément terroriste ayant prêté allégeance à l’organisation terroriste de Daech.

Le même communiqué ajoute que cet élément planifiait un attentat terroriste visant un établissement sécuritaire et ses affiliés dans la ville de Sfax.

Les interrogatoires ont révélé que l’individu en question est intégré à une cellule terroriste ayant attiré des jeunes avant de les expédier vers les foyers de tension.

Après une opération de terrain technique, les services spécialisés ont, également, réussi à démanteler et arrêter les membres d’une cellule d’embrigadement active dans les régions d’El Jem (Mahdia) et Ragueda (Kairouan) et qui liée à des éléments terroristes retranchés dans les hauteurs Ouest du pays.

S.H