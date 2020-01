Présidence de la République : Erdogan na pas demandé à utiliser lespace tunisien pour intervenir en Libye

Les services de communication de la présidence de la République, ont publié ce mardi 7 janvier 2020, un communiqué pour démentir l’information selon laquelle la Tunisie aurait refusé d’accorder à la Turquie la permission d’user de son espace aérien et maritime pour mener des opérations en Libye.

« Il est important que la présidence de la République précise que ce qui est diffusé dans un certain nombre de médias et sur les réseaux sociaux au sujet de la demande du président turc Recep Tayyip Erdogan au président tunisien Kaïs Saïed d'utiliser l'espace aérien et maritime tunisien est infondé. Le président turc n’a pas émis une telle demande et le chef de l’Etat n’a pas eu à la refuser, le sujet n’a même pas été évoqué », précise le communiqué.

« Ce qui qui est diffusé au cours des derniers jours, de diverses sources, vise à nuire à la crédibilité de la position officielle tunisienne et aux relations qui unissent la Tunisie à un certain nombre de pays frères et amis », ajoute la présidence de la République.

La chaîne Sky News avait relayé ce mardi une déclaration, qui lui a été accordée par Rachida Ennaïfer, chargé de la communication de la présidence de la République. Dans cette déclaration, et contrairement à ce que dit le communiqué, Mme Ennaïfer avait affirmé la demande d’Erdogan. La présidence de la République dément ainsi les propos de sa chargée de la communication, à moins que Sky News se soit aventurée à inventer une fausse déclaration…

M.B.Z