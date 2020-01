Topnet inaugure sa nouvelle agence commerciale à El Mourouj 5

Une nouvelle agence Topnet vient de voir le jour, ce mardi 7 janvier 2020. Située à l’avenue 14 janvier à El Mourouj 5 dans le gouvernorat de Ben Arous, la nouvelle agence a été inaugurée en présence notamment de Rim Akremi Ben Dhief, directrice générale à Topnet, des cadres de la société, du gouverneur de Ben Arous, Ali Saïd ainsi que du président du Conseil municipal d’El Mourouj, Kamel Ouertani.

La création de l’agence d’El Mourouj s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion adoptée par le fournisseur de services Internet et ADSL ainsi que le développement de son réseau commercial.



L’agence propose, comme l’ensemble du réseau des agences de Topnet, un éventail des produits et services, ainsi que l’accueil commercial, le conseil, l’assistance technique et le service après-vente.

Le nouvel espace commercial offre une connexion Wifi gratuite pour les visiteurs aussi bien que des bornes digitales permettant la consultation et le paiement des factures. Il permet également de découvrir une panoplie de produits et services de Topnet.

L’espace comprend, par ailleurs, une partie pour les particuliers ainsi qu’une partie pour les clients professionnels pouvant bénéficier des gammes de produits ADSL et de l’Internet très haut débit VDSL.

« Il s’agit de la quinzième agence de Topnet dans le cadre de son activité d’extension. Le gouvernorat de Ben Arous est en train de s’élargir et s’approcher davantage de Zaghouan avec 700 mille habitants. Cette agence vient ainsi répondre aux besoins des habitants de Ben Arous qui est à 80% couvert par le service VDSL. De ce fait, ils ne seront plus amenés à se déplacer à l’agence du « Passage » qui est souvent encombrée », précise Mme Akremi Ben Dhief dans une déclaration accordée à Business News en marge de cet événement.

La DG à Topnet a de surcroît relevé, dans cette déclaration, que le chiffre d’affaires global de la société a augmenté de 44%, la croissance du plan B2C de 45% et du plan B2B de 17%. Et d’ajouter que l’année 2020 sera l’année de qualité avec l’objectif d’améliorer les services de Topnet et de se rapprocher davantage des clients.

