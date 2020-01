Saisie de fusils dassaut et dune grosse somme en devises au Sud tunisien

Une opération sécuritaire a permis de découvrir les membres d’un réseau de contrebande d’armes opérant au Sud tunisien et d’arrêter certains d’entre eux. Ainsi, 35 fusils d’assaut et une grosse somme en devises ont été saisis dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020.

C’est ce qui a été révélé ce mardi 7 janvier 2020 lors de la visite du chef du gouvernement de gestion des affaires courantes Youssef Chahed à la Direction de la police judiciaire à El Gorjani, en présence du ministre de l'Intérieur Hichem Fourati.

L’opération a été réalisée par l’unité régionale de lutte contre les stupéfiants de Médenine, relevant de cette même direction.

A cette occasion, M. Chahed a tenu à remercier les forces de sécurité pour leurs efforts et leur vigilance. Il a rappelé la situation difficile que vit la Libye et d’affirmer que ce qui a été saisi était destiné à faire des opérations qualitatifs visant des lieux et institutions sensible dans notre pays.

Il a souligné que nos forces armées sont en alerte et préparées à toutes les éventualité. Il a indiqué qu’un conseil ministériel a été consacré au développement de la situation dans ce pays voisin et au préparatif pour accueillir d'éventuels réfugiés.

I.N