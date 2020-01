Nabil Karoui et Youssef Chahed fument le calumet de la paix

Une rencontre informelle a eu lieu lundi 6 janvier 2020 entre le chef du gouvernement sortant et chef du parti Tahya Tounes Youssef Chahed et Nabil Karoui et Ghazi Karoui, respectivement chef et député du parti Qalb Tounes, apprend Business News, de source autorisée.

La rencontre, organisée à l’initiative de Nabil Karoui, a eu lieu en début de soirée à la résidence de fonction de M. Chahed à Carthage en présence des épouses de Youssef Chahed et Ghazi Karoui. Salwa Smaoui, épouse de Nabil Karoui, était absente étant en mission professionnelle à l’étranger. Selim Azzabi n'a pas été présent non plus, bien qu'il ait participé à l'organisation de cette rencontre.

Il était question de signer une sorte de paix des braves, imposée par la situation politique actuelle fort tendue.

Pendant longtemps, Youssef Chahed et Nabil Karoui se sont livrés une véritable bataille rangée. Le premier en usant de l’appareil du pouvoir et de l’appareil législatif et le second à travers sa chaîne de télévision Nessma. La raison de la bataille, les élections présidentielle et législatives.

Nabil Karoui a dû passer sa campagne électorale par la case prison pendant plus d’un mois et il a carrément été absent du premier tour, suite à une manipulation judiciaire grotesque, qualifiée par la suite de « déni de justice » par la cour de cassation.

Malgré la débâcle électorale de Youssef Chahed, aussi bien à la présidentielle que législative, et le succès relatif de Nabil Karoui (deuxième dans les deux élections), la situation est restée tendue rendant impossible toute composition gouvernementale cohérente.

D’après nos sources, aussi bien Nabil Karoui que Youssef Chahed ont dû mettre leur animosité dans leur poche et faire un gros travail sur eux-mêmes, notamment M. Karoui qui est injustement passé par la case prison, afin de signer cette paix des braves pour pouvoir avancer. Il y va de leur propre intérêt, de l’intérêt de leurs partis respectifs et de l’intérêt du pays.

Pas sûr que cette rencontre nocturne plaise aux autres partis et coalitions, notamment les islamistes d’Ennahdha…

On notera, par ailleurs, que des rencontres similaires ont eu lieu ou vont avoir lieu entre Nabil Karoui et différentes autres factions politiques et ce dans un souci d'apaisement. Ainsi, il a rencontré les représentants du mouvement Echaâb et Hassouna Nasfi et il prépare une rencontre avec le mouvement Attayar.

R.B.H.