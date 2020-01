La Fédération de lartisanat mécontente de la nomination de Najet Nefzi

Le bureau exécutif de la Fédération générale de l’artisanat, relevant de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), a exprimé son mécontentement quant au nom proposé pour le portefeuille de secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme chargée de l’artisanat, Najet Nefzi.

Réuni ce lundi 6 janvier 2020 au siège de la centrale patronale, le bureau a estimé que la personnalité proposée pour assumer le poste de secrétaire chargée de l’artisanat n’est pas un bon choix vu les exigences qu'ils jugent nécessaires pour cette tâche en termes de compétences, de qualifications scientifiques et professionnelles ainsi que de vision claire, d'expérience et de capacité à gérer.

La fédération a indiqué qu’elle avait réclamé la création de ce secrétariat d’Etat et qu’elle a même soumis au candidat à la primature Habib Jamli certains CV de personnalités qu’elles estiment capables d’accomplir cette mission. Sauf qu’elle a été surprise par une proposition ne répondant pas aux exigences du poste.

Les membres du bureau ont ainsi appelé à la révision de ce choix et à proposer à ce secrétariat une autre personnalité apte de se charger de ce poste et d’offrir un plus pour ce secteur vital et de participer à son développement.

Il faut dire que le CV de Najet Nefzi est assez maigre pour ne pas dire vide, ce qui explique le mécontentement de la centrale partonale. La dame est diplômée de l'enseignement supérieur en arts et métiers. Elle est spécialisée dans le tissage de tapis. Elle a un centre de formation professionnelle spécialisé en design et métiers des arts.

I.N