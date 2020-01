Habib Jamli réunit les membres de son équipe

Le candidat à la Primature Habib Jamli s’est réuni, ce jeudi 2 janvier 2020, à Dar Dhiafa avec tous les membres du gouvernement proposé, pour les présenter et faire connaissance.

Habib Jamli a insisté sur l’importance des défis que les ministres et secrétaires d'Etat auront à relever sur les plans économique et social, et la nécessité de la collaboration entre tous les membres de l’équipe afin de concrétiser les aspirations du peuple tunisien.

Les membres de l’équipe gouvernementale proposée se sont accordés sur leur disposition à agir dans ce cadre et de faire les sacrifices nécessaires pour travailler en tant que groupe uni afin de répondre aux attentes des Tunisiens.

S.H