Biographie de Mustapha Ferjani, ministre de la Santé

Mustapha Ferjani a été nommé, ce jeudi 2 janvier 2020, au poste du ministre de la Santé dans le gouvernement de Habib Jamli.

Il succède ainsi à Sonia Ben Cheikh, ministre de la Jeunesse et des Sports et ministre de la Santé par intérim, poste qu’elle a occupé suite à la démission de Abderraouf Cherif.

Mustapha Ferjani, est chef de service d’anesthésie réanimation à l’hôpital militaire depuis 2002. Il est également président du comité de lutte contre les infections nosocomiales à l’hôpital militaire de Tunis depuis 2007 et président du comité « Anti Microbial Stewardship » depuis 2015. Depuis 2018, il est président du collège national d’anesthésie réanimation.

Il était le chef du staff médical ayant pris en charge le président de la République défunt, Béji Caïd Essebsi lorsqu’il a été admis à l’hôpital militaire suite à un grave malaise, le 27 juin et le 24 juillet 2019.

Mustapha Ferjani est né 1er janvier 1961 à Tunis, il a suivi ses études primaires à l’école rue Koteb Elwazir à Tunis et secondaires au collège Sadiki à Tunis. Il est diplômé de la faculté de médecine de Tunis en 1987 et de l’Institut de Défense Nationale en 2013.

Il a publié de nombreux travaux scientifiques dans des revues tunisiennes et étrangères et est auteur et co-auteur de sept livres scientifiques.