Biographie de Abdellatif Missaoui, ministre des Domaines de lEtat

Abdellatif Missaoui, désigné ministre des Domaines de l’Etat dans le gouvernement de Habib Jamli, est né le 1er novembre 1964, à Thala dans le gouvernorat de Kasserine.

Abdellatif Missaoui est juge de troisième échelon qui a occupé plusieurs postes, dont celui de président du Tribunal foncier de Kébili, de Gabès, de Mahdia et de Médenine. Il a été chef de circonscription au Tribunal du Kef et il est enseignant à l'Institut supérieur d'études juridiques de Gabès et membre fondateur et président du Centre national du droit foncier.

M. Missaoui a occupé le poste de gouverneur de Ben Arous durant cinq années avant de démissionner à l’expiration de son détachement.