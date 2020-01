Biographie de Jamel Gamra, ministre du Transport

Jamel Gamra, désigné au ministère du Transport, est né le 4 septembre 1961, à Jammel dans le gouvernorat de Monastir.

Il est ingénieur en transport maritime de l’Ecole de la marine marchande de Sousse et titulaire d'un master en gestion portuaire de l'Université d'Anvers en Belgique, d'un diplôme d'ingénieur en construction navale de l'Université de Louvain en Belgique et d'un diplôme d'ingénieur en médias de l'Université Louvain, Belgique.

Il a travaillé dans de nombreuses institutions internationales en Europe et en Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'informatique, des mines et du conseil, expert en audit de la sécurité de l'information certifié par l'Agence nationale pour la sécurité de l'information et consultant en innovation technologique.

Il a également été président de l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Sousse et président du directeur général de la compagnie tunisienne de navigation avant d’occuper le poste de ministre du Tourisme dans le gouvernement de Ali Laârayedh.