Biographie de Mongi Marzouk, ministre de lIndustrie, de lEnergie et des Mines

Mongi Marzouk a été désigné, jeudi 2 janvier 2020, au poste de ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines dans le nouveau gouvernement de de Habib Jamli. Il est depuis octobre 2016 Senior VP Internet and Sustainable Energy Governance au sein d’Orange France.

Depuis 2011, il a été deux fois ministres. Une première fois à la tête des Technologies de 2011 à 2014, sous les gouvernements Hamadi Jebali et Ali Laârayedh, puis en janvier 2016 sous le deuxième gouvernement de Habib Essid à la tête des Energies et des Mines.

Né le 2 août 1961 (58 ans) à Matmata, Mongi Marzouk est diplômé de l'Ecole Polytechnique de France et de Télécom ParisTech. Il est titulaire d'un doctorat en physique expérimentale

Il a occupé des postes de responsabilité au sein du Groupe Orange France dont celui de directeur de la gouvernance de l’Internet et du développement du numérique. Il est d’ailleurs revenu à Orange après son départ du gouvernement fin juillet 2016.

Il est auteur de plusieurs études scientifiques et techniques publiées dans des revues internationales et dans des conférences et forums internationaux.