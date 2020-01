Samir Dilou : Habib Jamli doit réviser légèrement sa copie !

Le député et dirigeant Ennahdha, Samir Dilou a indiqué, ce jeudi 2 janvier 2020, que son mouvement a émis des remarques concernant l’équipe gouvernementale présentée par Habib Jamli.

« Ennahdha a quelques remarques concernant l’équipe choisie par Habib Jamli, tout comme plusieurs acteurs sur la scène nationale. Il doit réviser légèrement sa copie. Il ne s’agit pas de nouvelles négociations comme c’était le cas au démarrage du processus », affirme Samir Dilou.

Il a ajouté que la décision unilatérale de Habib Jamli de former un gouvernement de compétences indépendantes n’a pas fait l’unanimité au sein d’Ennahdha. « Ce n’est pas un secret, mais cette décision de Habib Jamli n’a pas été approuvée par tous les dirigeants au sein du mouvement. Cela dit, et je pense que Habib Jamli l’a précisé, hier, il a décidé former un gouvernement de compétences soutenus par les partis politiques ».

Samir Dilou a, également, indiqué que le seul indépendant est Kaïs Saïed. « Nous ne pouvons dire que Habib Jamli est indépendant, puisqu’il n’a été, nullement, élu. Il a été désigné par des élus. C’est très différent ».

S.H