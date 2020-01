Nouveau radar sur la route X à Tunis

Certains radars sont en panne depuis des années, mais les autorités compétentes préfèrent investir dans d’autres, plutôt que de réparer ou remplacer ceux qui existent déjà dans la ville de Tunis.

Un nouveau radar vient ainsi d’être mis en place au niveau de la Route X entre l’échangeur menant vers la clinique Taoufik et l’Etablissement de la Télévision tunisienne et le pont reliant El Manar à Mutuelleville. Le radar se trouve juste avant la sortie vers Mutuelleville où la vitesse est limitée à 70km/h et où l’on constate très souvent (surtout la nuit) des automobiles et des bus de la Transtu roulant à plus de 100km/h.

Il n’y a rien à dire à l’installation de nouveaux radars, on peut même en redemander, mais il est aussi important que la Police de circulation agisse dans le sens de faire respecter le code de la route et la réduction des accidents, y compris les stationnements anarchiques, les feux rouges et stop grillés…, que de considérer le citoyen, aussi indiscipliné soit-il, comme une pompe à fric.

R.B.H.