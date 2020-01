L'étrange contradiction de la présidence de la République à propos de l'annonce du gouvernement

Alors qu’on attendait que le chef du gouvernement désigné par Ennhahda, Habib Jamli, révèle son équipe gouvernementale lors de la conférence de presse annoncée à la dernière minute ce mercredi 1er janvier 2020, il n’en fût rien.

Le chef du gouvernement a juste annoncé qu’il a soumis les noms au président de la République, Kaïs Saïed et que ce dernier, comme l’exige la constitution, adressera une correspondance au président du parlement, Rached Ghannouchi pour fixer la date de la plénière de vote de confiance du gouvernement.

Hormis la déception des Tunisiens et des journalistes, nombreux à avoir été mobilisés un jour férié, à avoir attendu près de trois heures Habib Jamli pour pas grand-chose, les choses semblaient avoir quand même avancé.

Les services de communication de la présidence de la République ont publié un communiqué très vite après la rencontre entre Jamli et Saïed pour confirmer les propos du chef du gouvernement cités plus haut. Mais… après la conférence de presse, le discours était tout autre…

La présidence de la République a partagé un second communiqué où la phrase « Jamli a soumis la composition de son gouvernement au chef de l’Etat » a été étonnamment remplacée par « la réunion a porté sur les derniers développements dans le processus de formation du nouveau gouvernement ». Plus étrange encore, alors qu’on parlait de plénière pour le vote du gouvernement, là on dit que « la conférence de presse qui a suivi la réunion devait être consacrée à la présentation de la composition du nouveau gouvernement, mais il a été décidé de poursuivre les consultations » et que « la formation du gouvernement soit annoncée dès que possible ».

Quand on a posé la question au chef du gouvernement sur un éventuel désaccord avec le chef de l’Etat sur un ou plusieurs noms de la liste, il semblait gêné mais avait bien répondu que Kaïs Saïed allait respecter les procédures telles qu’énoncées dans la constitution.

M.B.Z