Habib Jamli : même pas la latitude dannoncer son équipe !

Le candidat à la primature, Habib Jamli n’a pas manqué de remercier, ce mercredi 1er janvier 2020, le mouvement Ennahdha qui l’a « soutenu tout au long du processus de la formation du gouvernement ». Il a ainsi tenu à saluer son chef, Rached Ghannouchi et les qualités du parti islamiste le qualifiant de « grand parti démocrate ».

Lors de la conférence de presse tant attendue pour l’annonce de la composition gouvernementale, Habib Jamli s’est abstenu de dévoiler son équipe. Depuis sa désignation, il n’a cessé de clamer qu’il est maître de ses décisions, sauf que les événements ont démontré le contraire. Le chef du gouvernement désigné semble ne pas contrôler la situation. Les pieds et les poings liés, il n’a même pas la latitude d’annoncer lui-même la composition de son équipe.

Habib Jamli s’est toutefois aventuré à donner quelques détails. Son gouvernement devra ainsi être composé à 40% de femmes. A cet effet, le candidat à la primature a assuré que cela n’a pas été facile de trouver des compétences féminines, tout en signalant qu’une femme a été désignée aux Affaires étrangères. Business News avait révélé la probabilité de la nomination de Olfa Hamdi à la tête du département.

Par ailleurs, Habib Jamli a indiqué que la moyenne d'âge des ministres est de 50 ans, précisant que le plus âgé des membres a 69 ans et que le plus jeune a 31 ans.

S.H