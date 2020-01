Habib Jamli refuse de dévoiler la composition de son gouvernement !

Alors que toute les Tunisiens attendaient la conférence de Habib Jamli, ce mercredi 1er janvier 2020, le candidat à la primature a prononcé un bref discours, refusant de donner la liste de son équipe gouvernementale.

Pourtant, Habib Jamli avait soumis la liste de son équipe au chef de l’Etat, il a refusé de la communiquer aux médias. La conférence de presse, prévue à 16h, elle a été recalée à plusieurs reprises.

Dans son discours, Habib Jamli a assuré que la formation du gouvernement a été difficile, notamment, le choix des compétences nationales, outre la mise en place d’un programme, capable de sortir le pays de la crise. Il a souligné que le choix de personnalités indépendantes est une tâche fastidieuse, précisant que les vérifications ont engendré le retard dans l’annonce du gouvernement. Il a, également, assuré que le principal critère d’évaluation des ministres sera leur capacité à concrétiser le programme mis en place. « J’espère que ce gouvernement à la hauteur des aspirations et des attentes des tunisiens ».

Un coup de théâtre de la part du candidat à la primature qui a suscité une grande déception et l’indignation des Tunisiens qui s’attendaient à beaucoup plus de la part d’un futur chef de gouvernement. Un manque de respect envers les journalistes et le peuple à qui il fait de fausses annonces. Les journalistes ont été mobilisés depuis le début de l’après-midi, un jour férié, pour au final, un discours qui ne valait pas le déplacement.

S.H