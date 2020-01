Tunisair Express reçoit son deuxième avion neuf

La compagnie Tunisair Express a enregistré, hier, mardi 31 décembre 2019, l’arrivée de son nouvel appareil de type ATR 72-600. Il s’agit du deuxième avion relatif à sa commande portant sur trois appareils destinés à renouveler totalement sa flotte.

Le nouvel avion a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance des usines aéronautiques de Toulouse en France où il a été assemblé.

L’appareil de Tunisair Express porte le nom de « Kerkouane ». Il sera opérationnel sur tout le réseau intérieur de la compagnie (notamment sur Djerba et Tozeur) et international (Palerme, Malte, Naples) au départ de sa base de Tunis-Carthage.

Cet ATR 72-600 de dernière génération consomme 40 % moins de carburant et émet 40 % de CO2 en moins par rapport à un jet régional de taille similaire. Il offre aux passagers des conditions de confort optimales grâce à de nouveaux sièges et des compartiments bagages plus larges.

S.H (avec communiqué)