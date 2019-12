Sondage Emrhod : 56% des Tunisiens satisfaits par le rendement de Kaïs Saïed

L'institut Emrhod Consulting, a publié, le 30 décembre 2019, les résultats de son dernier sondage d'opinion réalisé les 27 et 28 décembre courant.

Selon les résultats publiés, 46% des sondés sont pour un gouvernement apolitique et 32% sont contre.

56% des personnes interrogées se sont dites satisfaites du rendement du président de la République Kaïs Saïed contre 28% pour celui du chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed et seulement 17% pour ce qui est du président de l’ARP, Rached Ghannouchi.

Comme dans un précédent sondage, les Tunisiens ont été nombreux, soit plus de 41%, à dire qu’ils voteraient pour Kaïs Saïed si les élections étaient refaites mais la surprise c’est le PDL qui caracole en tête des intentions de vote « hypothétiques » pour d’autres législatives avec 7,8% des voix contre 7,5% pour Qalb Tounes et 6,9% pour Ennahdha.

Pour ce qui est de la situation en Libye, 68% des sondés se sont dits concernés par les affaires libyennes et 79% d’entre eux ont estimé que la situation en Libye a un impact direct sur la Tunisie.

De plus en plus pessimistes, les Tunisiens ont été seulement 50% à penser que l’année 2020 serait meilleure que la précédente. Ils étaient plus de 80% à le penser en 2014…

M.B.Z