Monastir - La femme dun diplomate fait partie des suspects d'un réseau de trafic de drogue

Le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Ferid Ben Jha, a révélé, dans une déclaration accordée ce lundi 30 décembre 2019, à la Tap, que le ministère public près du Tribunal de Monastir a ouvert une enquête concernant sept personnes, dont la femme d'un diplomate, soupçonnées de faire partie d’un réseau de trafic de produits stupéfiants.

Ferid Ben Jha a expliqué qu’une enquête a été menée quand le diplomate susmentionné a déposé une plainte contre sa femme et que des comprimés de stupéfiants ont été découverts dans la voiture de cette dernière. La femme du diplomate a été alors arrêtée et mise en garde à vue.

L’enquête a aussi révélé des messages et appels prouvant l'existence d'un réseau comportant six autres personnes actuellement recherchées. L’accusée a nié les faits qui lui sont reprochés et toute implication dans un quelconque trafic de drogue.

M.B.Z