Un Tunisien participe à cartographier les vents sur la planète Mars

Mehdi Benna, spécialiste en sciences planétaires au Goddard Space Flight Center de la NASA, a publié, le 12 décembre 2019, un article dans la revue « Science » pour donner les premiers résultats de la sonde MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), insérée en orbite autour de la planète Mars en 2014.

La sonde a permis de cartographier les vents de la haute atmosphère martienne qui reflètent le terrain en dessous et donnent des indices sur le climat martien, précise un communiqué de la NASA.

Les chercheurs ont ainsi créé la première carte de la circulation du vent dans la haute atmosphère d'une autre planète en plus de la Terre, en utilisant les données de la sonde MAVEN qui ont été collectées au cours des deux dernières années.

La nouvelle carte des vents sur Mars aide les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement du climat martien, en leur donnant une image plus précise de son passé ancien et de son évolution en cours, précise la même source.

Mehdi Benna a obtenu son diplôme en génie électrique à l'École d'ingénieurs de Tunis (ENIT) en 1999. Après avoir obtenu un M.Sc. en Télécommunication par ondes radio de l'Université de Tunis en 2000, il a reçu en 2002 un doctorat en Sciences Spatiales de l'Université de Toulouse en France. De 2002 à 2003, Mehdi Benna a été chercheur associé au Laboratoire de géophysique planétaire et terrestre (CNRS) en France, et de 2003 à 2006 il a été boursier postdoctoral du CNRC au Goddard Space Flight Center de la NASA.

Le principal centre de recherche Mehdi Benna est la modélisation numérique des magnétosphères et exosphères planétaires. En plus de son travail scientifique, il utilise son expérience en ingénierie pour diriger et soutenir le développement de plusieurs instruments spatiaux dont la sonde MAVEN.

M.B.Z