Makhlouf dénonce les agissements de Chams Eddine Bacha et Samir El Wafi

Le président du bloc parlementaire de la Coalition Al Karama, Seif Eddine Makhlouf est revenu, ce lundi 30 décembre 2019, sur les propos du chanteur Chams Eddine Bacha concernant le député Al Karama, Zied Hachemi.

En effet, M. Bacha avait affirmé qu’un ancien membre de sa troupe musicale était actuellement élu au Parlement sans pour autant dévoiler son identité.

L’animateur Samir El Wafi avait, suite à ces déclarations, confirmé les propos de Chams Eddine Bacha précisant qu’il s’agissait de l’élu Zied Hachemi.

Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, Seif Eddine Makhlouf s’est montré étonné du buzz médiatique déclenché par les propos des susnommés relevant qu’il reflète « le bas niveau de Chams Eddine Bacha et de Samir El Wafi ».

Et d’ajouter que M. Bacha et M. El Wafi visaient à provoquer la Coalition Al Karama pensant qu’elle était contre l’art et les artistes.

M. Makhlouf a, dans ce sens, relevé que Zied Hachemi vit à l’étranger depuis 2004 et qu’il étudiait la musique à l’institut Rachidia de la musique tunisienne parallèlement à ses études académiques.

Il a, par ailleurs, assuré que M. Hachemi était un violoniste et travaillait au sein de quelques troupes musicales quand il avait 17 ans et qu’il avait collaboré avec plusieurs artistes.

B.L