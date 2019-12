Habib Jamli : jai encore le soutien dEnnahdha !

Le candidat à la primature, Habib Jamli a indiqué ce lundi 30 décembre 2019, dans une déclaration aux médias, qu’il bénéficie encore du soutien de mouvement Ennahdha, assurant que son gouvernement est presque prêt.

« C’est un non-sens de dire que je ne bénéficie plus du soutien du parti qui m’a désigné. Le mouvement Ennahdha me soutient toujours », assure Habib Jamli avant d’ajouter que son équipe est presque prête, et qu’il va l’annoncer incessamment.

Par ailleurs, Habib Jamli a indiqué qu’il a rencontré le chef de l’Etat, Kaïs Saïed pour discuter des portefeuilles de la Défense et des Affaires étrangères, assurant qu’ils se sont accordés sur ces deux noms.

S.H