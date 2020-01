Biographie de Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement et de la Coopération internationale

Fadhel Abdelkefi a nommé, ce jeudi 2 janvier 2020, au poste de ministre du Développement et de la Coopération dans le nouveau gouvernement de Habib Jamli.

Fadhel Abdelkefi est actuellement président du conseil d’administration de Tunisie Valeurs, intermédiaire en Bourse en pleine transformation en banque d’affaire. Il a occupé le poste de ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale dans le nouveau gouvernement de Youssef Chahed et celui des Finances par intérim à partir du 30 avril 2017 suite au limogeage de Lamia Zribi. Avant de démissionner, le 18 août 2017 suite à la polémique qui a suivi la publication de documents faisant état d’un jugement à son encontre. Mars 2019, il gagne son procès en cassation et il est définitivement blanchi de l’affaire qu’on lui reprochait.

M. Abdelkefi a occupé le poste de DG de Tunisie Valeurs, participant à son développement commercial par la création de nouveaux produits d’épargne et par le pilotage de l'extension de son réseau d'agences. Il a également contribué au développement et la mise en place de son système d’information et de sa plateforme de négociation électronique TVAL Trade.

Quant au volet 'Corporate', il a conduit des missions de restructuration et d'introduction en Bourse de grands groupes privés tels que PGH et OTH et a participé au placement de ces opérations auprès de fonds étrangers de renommée tels que Genesis, Actis, JP Morgan...

Diplômé de la Faculté des Sciences économiques de l'Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Fadhel AbdelKefi est également directeur associé d’Integra Partners, gérant d'Integra Immobilière et membre du conseil d'administration de trois Sicav.