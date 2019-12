Huawei Tunisie célèbre les journalistes tunisiens et les avancées de la marque

Huawei Tunisie a convié jeudi 26 décembre 2019 les journalistes à partager un déjeuner au restaurant Le Rocher Gammarth pour marquer les années de collaboration et de confiance à travers la cérémonie "Together 2020". Dans une ambiance festive et conviviale, la marque chinoise Huawei a choisi de clôturer son année 2019 entourée de ses partenaires médias avec au menu jeux, défis et cadeaux.

L’événement a été surtout une occasion pour le directeur marketing Huawei Tunisie Ramzi Ferchichi de présenter les chiffres clés et la vision du géant chinois.

Ainsi, Huawei a été créé en 1987 à Shenzhen (Chine). Le projet a démarré avec un investissement de 3.500 dollars américains Son chiffre d’affaires est passé de 21,8 billions de dollars en 2009 à 100,6 billions de dollars en 2018.

Le chinois est ainsi le 2ème plus grand fabricant de smartphones au monde, le 1er mondial en termes d'enregistrement de brevets et le 5ème en termes d’investissements en R&D.

Huawei a ainsi vendu au 2ème trimestre 2019 58,7 millions d’appareils. La société est deuxième en termes de parts de marché derrière Samsung avec une part de marché de 17,6% pour cette même période. Elle a réalisé la croissance la plus importante face à ses concurrents pour cette période par rapport un an auparavant (+8,3%), a expliqué M. Ferchichi. Sur l’ensemble de 2018, la marque a écoulé plus de 206 millions de smartphones.

La société compte 188.000 employés. Elle dispose de 14 centres de recherche et développement et de 36 autres en partenariat avec d’autres parties. Sa vision, c’est d’«amener le digital à toute les personnes, les maisons et organisations pour un monde intelligent entièrement connecté».

I.N