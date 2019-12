Prosper Africa, linitiative américaine pour promouvoir le commerce avec lAfrique

Prosper Africa est une initiative du gouvernement américain qui vise à promouvoir le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique. Elle sera lancée en Tunisie lors d’une conférence sous les auspices de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique et de la Chambre de commerce américaine en Tunisie qui se déroulera à l’hôtel Laico le 6 février 2020.

D’éminents intervenants du secteur privé prendront la parole à cette conférence, qui comprendra d’ailleurs des présentations sur les ressources que le gouvernement américain met à la disposition des entreprises américaines et africaines pour faciliter la conclusion d’affaires.

Les participants auront l'occasion de mener des réunions d’affaires B2B avec des entreprises des états unis et de toute l'Afrique qui souhaitent nouer de nouveaux partenariats.

La conférence Prosper Africa présentera toute la gamme des ressources du gouvernement américain en un seul endroit et donnera aux entreprises américaines et africaines la possibilité de trouver de nouveaux acheteurs, fournisseurs et investisseurs. Ainsi, cet événement nous permettra d’atteindre notre objectif de mettre le potentiel des entreprises privées au service de la prospérité africaine et américaine et de la création d’emplois en Tunisie.

La Tunisie est une nouvelle démocratie en plein essor qui offre un accès facile au reste de l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient et constitue un cadre idéal pour mettre en valeur l’énorme potentiel du secteur privé de l’Afrique, et tout ce que l’initiative Prosper Africa a à offrir.

« Le forum bénéficiera aux entreprises et investisseurs américains et africains, faisant la paire entre projets et capitaux d’investissement et nouvelles technologies. J’ai hâte d’accueillir les participants en Tunisie et de les voir repartir avec des affaires en main », a souligné l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome.

Assister à la conférence Prosper Africa à Tunis permettra d’identifier des nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement et de découvrir ce que le gouvernement américain peut offrir pour faciliter le commerce et l’investissement. Pour s’inscrire, il suffit de cliquer ici

D’après communiqué