ENS - lenseignant accusé de harcèlement suspendu et traduit devant le conseil de discipline

Business News a appris ce jeudi 26 décembre 2019, que le ministre de l'Enseignement supérieur par intérim, Hatem Ben Salem, a approuvé la décision de l’inspection générale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a décidé de suspendre le professeur Aymen Hassan enseignant à l’Ecole normale supérieure et le traduire devant le conseil de discipline jusqu'à ce que l'enquête pour harcèlement dont il fait l’objet soit bouclée.

Idriss Sayeh, chargé de communication au sein du ministère de l'Enseignement supérieur a affirmé, dans une déclaration accordée à Business News, que le ministère a reçu deux dossiers concernant cette affaire. Le premier comportant des témoignages d’étudiantes accusant l’enseignant de harcèlement sexuel dans l’enceinte de l’école et sur les réseaux sociaux. Le second, a précisé M. Sayeh, a été déposé par l’enseignant et comportant des témoignages réfutant ces accusations.

Idriss Sayeh a souligné que le ministère a réagi à l’affaire dans la semaine ordonnant une inspection officielle à l’Ecole normale supérieure.

M.B.Z