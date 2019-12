Erdoğan : la Turquie établira une coopération avec la Tunisie pour appuyer le gouvernement d'El Sarraj

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan a annoncé, ce jeudi 26 décembre 2019, qu'il a été "décidé d'établir une coopération avec la Tunisie afin de fournir l'appui politique au gouvernement légitime en Libye" soit le gouvernement d'Union nationale de Fayez El Sarraj reconnu par l'ONU.



Dans un discours prononcé lors de la réunion élargie des présidents et membres des fédérations locales et régionales du Parti de la justice et du développement (AKP) dont il est le président, M. Erdoğan a précisé qu'il soumettra au Parlement, début janvier, une résolution en vertu de laquelle des soldats seront envoyés en Libye suivant l'accord sécuritaire et militaire conclu avec le gouvernement d'El Sarraj.

Signalons que plusieurs médias ont relayé que la Tunisie et la Turquie ont conclu un accord selon lequel la Tunisie a accepté de soutenir le gouvernement d'El Sarraj.



Une fausse information certes, suite à une interprétation erronée qui avait déformé la déclaration du président turc.

Recep Tayyip Erdoğan s'était rendu, hier mercredi, en Tunisie dans le cadre d'une visite de travail. Une visite fortement critiquée par certains partis politiques à l'instar de Machrouû Tounes, Afek tounes et le Parti destourien libre (PDL) ayant dénoncé l'alignement de la Tunisie dans des axes régionaux.

B.L