Visite d'Erdogan : le PDL appelle Kaïs Saïed à clarifier sa position

Le parti destourien libre (PDL) présidé par Abir Moussi a exprimé son étonnement dans un communiqué rendu public, ce mercredi 25 décembre 2019, de la visite de non annoncée du président turc Recep Tayyip Erdogan, appelant la présidence de la République à plus de transparence dans le domaine de la politique étrangère et à clarifier les choix adoptés dans ces questions souveraines.

Le parti a, également, mis en garde contre les éventuelles décisions de la présidence de la République qui pourraient être prises au nom du peuple tunisien en rapport avec le dossier libyen. « Des démarches qui pourraient dévier des fondements de la politique étrangère tunisienne basée sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats et de ne pas impliquer la Tunisie dans des axes et des tiraillements internationaux et régionaux pouvant porter atteinte à la souveraineté nationale et sûreté nationale tunisienne », note le communiqué.

S.H