Mohamed Abbou : Habib Jamli na pas accepté les conditions dAttayar !

Le secrétaire général d'Attayar a précisé, ce mercredi 25 décembre 2019, dans un statut Facebook, que le candidat à la Primature Habib Jamli n’a pas accepté les conditions du parti, remerciant tout de même les intermédiaires qui ont œuvré pour la reprise des tractations.

« Comme à l’accoutumée, il y a un malentendu parce que plusieurs de nos compatriotes ne se limitent qu’aux titres. Après l’intermédiation de certains amis, j’ai exposé une nouvelle proposition pour la discuter. Si elle s’est avérée sérieuse, elle devait être soumise au bureau politique, puis au conseil national pour qu’il prenne sa décision. Une heure après la réunion avec le candidat à la Primature, le samedi 21 décembre, le bureau politique s’est réuni et j’ai exposé les engagements de Habib Jamli avec toutes les données et les remarques. Le bureau politique a estimé que cette proposition ne peut être exécutée par la suite, et qu’il n’est pas possible de la présenter au conseil national. Le conseil avait, en effet, revendiqué la modification des conditions de participation d’Attayar au gouvernement. Justice, Intérieur et Réforme administrative et toutes les prérogatives nécessaires, sans quoi, il serait impossible de gouverner avec Ennahdha. Nous avons discuté cette proposition du 16 au 22 décembre de manière officielle, même si les discussions ont démarré depuis le 8 décembre officieusement », indique Mohamed Abbou en substance.

Il a ajouté, « les années à venir montreront ceux qui ont eu raison et nous espèrons, dans l’intérêt de la Tunisie, avoir tort. Je souhaite la formation du gouvernement vers la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine et qu’il réussisse à servir les citoyens. Le peuple doit se défaire de l’image de la victime pour jouer le rôle du peuple responsable capable de contrôler ceux qu’il a élus ».

S.H