Habib Bouajila : Habib Jamli nous a trahis !

L’ancien dirigeant du CPR et du Mouvement Harak, Habib Bouajila a adressé, ce mardi 24 décembre 2019, lors de son intervention sur le plateau de « Rendez-vous 9 », un message plein de reproches au candidat à la Primature Habib Jamli.

Habib Bouajila, qui se présente aujourd'hui comme analyste et intermédiaire politique, a condamné, l’abstraction faite par Habib Jamli du rôle d’intermédiation joué par Jaouhar Ben Mbarek et lui-même dans les tractations autour de la formation du gouvernement. « Ce comportement témoigne d’un manque de courtoisie et d’une impertinence indignes d’un chef de gouvernement n’ayant pas réussi à réunir les partis que nous avons rassemblés grâces à un document consensuel ».

Il a ajouté : « Habib Jamli avait accepté la formule consensuelle que nous lui avons présentée au départ, puis il s’est rétracté. Il nous a trahis, c’est un véritable scandale », s’indigne-t-il.

S.H