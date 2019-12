Mohamed Abbou : Ennahdha est le parti qui sest fait le plus dennemis

Le secrétaire général du parti Attayar, Mohamed Abbou a été présent, ce mardi 24 décembre 2019, sur le plateau « Rendez-vous 9 » sur la chaîne Attessia, pour revenir sur les derniers développements sur la scène nationale concernant la formation du gouvernement.

Mohamed Abbou a indiqué que le processus initial a pris fin et que c’est « le plan B » qui est actuellement en marche. « Toutefois, il est clair que le mouvement Ennahdha est le parti qui a réussi à se faire le plus d'ennemis. Il suffit de passer en revue la succession d'évènements depuis 2011 », a-t-il dit.

Par ailleurs, Mohamed Abbou a assuré que Habib Jamli ne peut agir sans l’appui et l’aval du mouvement Ennahdha, estimant qu’il est incorrect de parler de gouvernement d’indépendants. « Il faut parler de gouvernement de non-adhérants aux partis politiques. La différence est énorme puisque ceux qui sont proches des partis peuvent s’avérer plus fidèles que les adhérents ».

Abbou a ajouté qu’Attayar se positionnera dans l’opposition durant les cinq prochaines années. « Notre mission sera de suivre de près la scène nationale et nous relèverons toute forme de corruption et de dépassement. Il est nécessaire d'élever le niveau sur la scène politique. Nous ne voulons perdre notre crédibilité et nous ferons en sorte de changer le paysage actuel ».

S.H