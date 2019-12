Le député Boubaker Zakhama démissionne de lARP

Abir Moussi, présidente du PDL a annoncé tard dans la soirée du lundi 23 décembre 2019, la démission du Parlement et le retrait du bloc parlementaire du parti de l'élu du PDL et président de la Chambre syndicale nationale des cliniques privées relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Boubaker Zakhama.

Un retrait que le député a justifié par ses préoccupations professionnelles, la gestion de ses affaires et ses déplacements à l'étranger dans le cadre de son travail.

Awatef Griche Abid, deuxième sur la liste électorale législative du PDL sur la circonscription de l'Ariana remplacera Boubaker Zakhama au sein du bloc parlementaire constitué de 17 députés.

