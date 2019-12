Olfa Hamdi proposée à la tête du ministère des Affaires étrangères

La jeune consultante Grands Projets, Olfa Hamdi serait proposée au poste de ministre des Affaires étrangères, apprend Business News, ce mardi 24 décembre 2019, de source proche de la présidence de la République.

Jeune Tunisienne au parcours brillant notamment à l'international, Olfa Hamdi a beaucoup fait parler d’elle. Diplômée en génie de la construction et gestion de projets de l’Université du Texas et ancienne Consultante Grands Projets, elle est, également, cofondatrice et CEO de la société « Concord Project Technologies Inc. ». Lors de ses passages télévisés, Olfa Hamdi a assuré n'avoir aucune appartenance partisane.

S.H