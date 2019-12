Fayçal Tebini limogé de son parti

Le bureau régional du parti la Voix des Agriculteurs à Jendouba a rendu public un communiqué, ce mardi 24 décembre 2019, appelant à retirer la confiance du chef du parti et député, Fayçal Tebini.

Le bureau régional du parti a dénoncé « tous les comportements immoraux et illégaux du présumé chef du parti à travers ses discours populistes, sa langue de bois et son animosité systématique face à ses collègues ».

L’unique bureau régional du parti indique que l’attitude de Fayçal Tebini n’engage que sa personne et annonce qu’il lui retire la confiance, dans la mesure où il n’a pas formé de bureau exécutif pour le parti ni de conseil national. Il lui reproche, également, son refus d’organiser un congrès depuis la constitution du parti.

Fayçal Tebini a répondu à ces accusations, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, assurant que tous les bureaux régionaux du parti ont été dissous. « Il n’y a plus aucun bureau régional de la Voix des Agriculteurs, ils ont été tous dissous à la suite des résultats décevants lors des dernières élections et la traitrise de leurs dirigeants. Ces derniers ont été, déjà, virés. Nous allons remettre en place les bureaux locaux et régionaux en avril 2020. Le congrès national du parti sera organisé durant le mois d’octobre ».

S.H