Al Karama votera pour le gouvernement Jamli sous conditions

Le député Al Karama Abdellatif Aloui a indiqué, ce mardi 24 décembre 2019, dans une déclaration à Shems Fm, qu’il accordera sa confiance au gouvernement de compétences de Habib Jamli sous conditions.

« Nous voterons pour le gouvernement Jamli à condition qu’il soit réellement un gouvernement de compétences indépendantes et non une couverture pour faire passer des alliances gênantes pour le mouvement Ennahdha, à l’instar de celle avec Qalb Tounes. Nous examinerons les personnalités proposées et si elles sont vraiment indépendantes nous ne leur mettrons pas les bâtons dans les roues », assure Abdellatif Aloui.

Rappelons que le candidat à la primature Habib Jamli avait annoncé lors d’une conférence de presse tenue hier qu’il met fin aux tractations avec les partis et qu’il formera un gouvernement de compétences nationales excluant tous les partis politiques.

S.H