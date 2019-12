Abdellatif Mekki dit non à un gouvernement de technocrates

Le leader d’Ennahdha, Abdellatif Mekki n’apprécie pas la décision annoncée par le bureau exécutif de son parti et après par le candidat à la primature Habib Jamli pour la formation d’un gouvernement de compétences indépendantes.

Dans un statut publié sur sa page Facebook, mardi 24 décembre 2019, Abdellatif Mekki exprime son refus avec amertume face à ce choix. « On aurait dû être plus patients afin de former un gouvernement politique avec un programme et une équipe approuvés afin de trouver des solutions pratiques à la situation. Le rafistolage n’a plus lieu d’être ! ».

Abdellatif Mekki, qui était pressenti au portefeuille de la Santé, dit non à un gouvernement technocrate pour de nombreuses raisons. Selon lui, les problèmes du pays nécessitent des choix politiques et un gouvernement de ce type ne représente pas réellement la volonté du peuple. Par ailleurs, il estime que les partis, qui lui accorderont le vote de confiance, le désavoueront à la première occasion.

Tout en souhaitant le succès au prochain gouvernement, le leader islamiste considère que l’idée d’un gouvernement politique est toujours possible, si Ennahdha se décidait à tirer des leçons du passé et à laisser de côté la solution de facilité. « Solution qui ne tiendra pas dans la durée et ne donnera pas de résultats puisqu’Ennahdha s’y est essayé auparavant sans succès.. ».

