L'Etat prendra en charge une partie des prêts octroyés aux PME

Le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, a signé un décret gouvernemental en vertu duquel l'Etat prendra en charge la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissements et le taux moyen du marché monétaire (TMM). L'annonce a été faite dans un communiqué de la présidence du gouvernement datant de ce mardi 24 décembre 2019.

Cette prise en charge ne dépassera pas les 3% et concernera les crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises (PME), actives essentiellement dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs excluant les secteurs commercial, financier, de l'immobilier ainsi que des carburants et des mines.

Cette mesure facilitera ainsi aux PME l'obtention des financements nécessaires pour les investissements par les banques, la hausse de leur rendement et l'élargissement de leurs activités.

Ce privilège sera attribué par un comité de gestion auprès du ministère de l'Industrie et des PME.

B.L