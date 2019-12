Sit-in ouvert des agents du corps diplomatique

Les agents du corps diplomatique sont entrés en sit-in ouvert ce mardi 24 décembre 2019 dans le hall principal du ministère des Affaires étrangères, en réponse à l’appel de leur syndicat suite à la réunion du 19 décembre courant.

Le Syndicat du corps diplomatique avait revendiqué la signature du statut dans sa version finale dans un délai ne dépassant pas le 23 décembre 2019. Il a aussi appelé l’administration à l’augmentation des places proposées dans le cadre du concours au titre de 2019, pour ne pas exclure les secrétaires des Affaires étrangères et en respect du principe d’égalité des chances.

Pour le syndicat, le ministère tergiverse et repousse la publication du statut depuis plus de 9 ans ce qui a favorisé la marginalisation des jeunes diplomates et a envenimé la situation.

I.N